TRAGÉDIA V ČACHTICIACH: Po náhodnom výstrele zomrela 30-ročná žena

Čachtice 18. septembra (TASR) – Život 30-ročnej ženy si vyžiadala tragická udalosť, ktorá sa stala v nedeľu (17. 9.) podvečer v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ženu zasiahol projektil po náhodnom výstrele počas manipulácie so zbraňou. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Pravdepodobne počas manipulácie so zbraňou v byte došlo k náhodnému výstrelu. Projektil prerazil okno a následne prestrelil okno v bytovom dome vzdialenom približne 120 metrov. Projektil zasiahol 30-ročnú ženu stojacu pri kuchynskom okne do hrudníka. Utrpela zranenie, ktorému na mieste podľahla," informovala polícia.



Polícia zadržala osobu, ktorá mala so zbraňou manipulovať. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie za prečin usmrtenia.