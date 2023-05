Po náraze do otvorených dverí auta utrpel cyklista ťažké zranenie

Beluša 22. mája (TASR) – Ťažké zranenie utrpel 67-ročný cyklista v obci Beluša v Púchovskom okrese. Na elektrobicykli narazil do otvorených dverí osobného automobilu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Cyklista na ceste I/61 obchádzal Fiat Punto, ktoré stálo v odstavnom pruhu. Vodič náhle otvoril dvere do jazdnej dráhy cyklistu, ktorý nedokázal zrážke zabrániť a narazil do dverí vozidla.



"Cyklista pri dopravnej nehode utrpel ťažké zranenie. Skúška na alkohol bola u cyklistu i vodiča negatívna. Škoda bola odhadnutá na asi 500 eur. Dopravná nehoda je predmetom ďalšieho vyšetrovania," informuje polícia.