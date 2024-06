NEŠŤASTIE V HOROVCIACH: Tínedžerka narazila autom do stromu

Horovce 5. júna (TASR) - Ťažké zranenia utrpela 19-ročná vodička pri dopravnej nehode v obci Horovce v Púchovskom okrese. Dvakrát zišla z vozovky a narazila do stromu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Vodička pri prejazde ľavotočivou zákrutou zrejme neprispôsobila rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, prešla pravou časťou vozidla mimo vozovky. Po prejdení viac ako 23 metrov sa jej podarilo vrátiť na vozovku do protismeru. Aby sa vrátila späť do svojho pruhu, strhla prudko riadenie doprava, v dôsledku čoho došlo k pravotočivému obráteniu vozidla a nárazu do stromu," doplnila Kuzmová.



Mladá vodička sa pri dopravnej nehode ťažko zranila a bola letecky transportovaná do nemocnice. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody polícia objasňuje.