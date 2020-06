NEŠŤASTIE NA CESTE: Po náraze do stromu vodič zraneniam podľahol

Poruba pod Vihorlatom 1. júna (TASR) – K dopravnej nehode s tragickým koncom došlo v nedeľu (31. 5.) vo večerných hodinách v Sobranskom okrese. Ako informovala hovorkyňa košického krajského policajného riaditeľstva Jana Mésarová, poranenia, ktoré 41-ročný vodič pri náraze do stromu utrpel, boli nezlučiteľné so životom.



"Podľa doterajších zistení k udalosti došlo na križovatke ciest II/582 a cesty III/3792, kde vodič zo Sobranského okresu viedol osobné motorové vozidlo značky Opel Astra od obce Poruba pod Vihorlatom smerom ku križovatke tvaru 'T' Remetské Hámre a Úbrež," priblížila miesto nehody Mésarová s tým, že k nej došlo o 21.35 h. Vodič mal v križovatke nerešpektovať dopravnú značku "Daj prednosť v jazde!" a bez toho, aby spomalil, prejsť križovatkou priamo. Poraneniam, ktoré pri následnom náraze vozidla do stromu utŕžil, podľahol na mieste.



"Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, zisťuje bližšie okolnosti a presnú príčinu vzniku dopravnej nehody," uzavrela Mésarová.