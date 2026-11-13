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Polícia po nehodách na priechodoch pre chodcov vyzýva na obozretnosť
K nehode v Banskej Bystrici došlo vo štvrtok po 18.15 h na Tajovského ulici, keď 61-ročná vodička nedala prednosť 17-ročnej chodkyni na priechode pre chodcov.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. novembra (TASR) - Polícia prešetruje dve nehody s účasťou chodcov, ku ktorým došlo vo štvrtok (12. 11.) večer v Banskej Bystrici i neďalekej Slovenskej Ľupči. K obom udalostiam došlo na priechodoch pre chodcov a vyžiadali si zranenia prechádzajúcich osôb. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K nehode v Banskej Bystrici došlo vo štvrtok po 18.15 h na Tajovského ulici, keď 61-ročná vodička nedala prednosť 17-ročnej chodkyni na priechode pre chodcov. „Mladé dievča utrpelo ľahké zranenia, s ktorými bolo prevezené do nemocnice,“ uviedla polícia.
Krátko pred 19.00 h došlo k druhej nehode v neďalekej obci Slovenská Ľupča na Námestí SNP. „Štyridsaťpäťročný vodič si nevšimol 30-ročného chodca prechádzajúceho cez vyznačený priechod pre chodcov. Zranený muž bol prevezený do nemocnice,“ dodala polícia s tým, že okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Polícia v súvislosti s nehodami upozorňuje, že jeseň prináša skorú tmu a zhoršenú viditeľnosť. Kombinácia týchto faktorov si vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť od všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodiči by mali k priechodom pre chodcov prichádzať so zvýšenou opatrnosťou a jazdu prispôsobiť podmienkam a viditeľnosti. Chodci by zas mali byť vybavení reflexnými prvkami, ktoré výrazne zvyšujú viditeľnosť.
„Vodič musí byť pozorný, rešpektovať chodcov, umožniť im bezpečný prechod cez priechod pre chodcov, ale chodci musia byť tiež obozretní. Chodci by hlavne nemali zabúdať, že pri strete s niekoľkotonovým vozidlom sú to práve oni, ktorí sú vystavení najväčšiemu riziku,“ skonštatovala polícia.
K nehode v Banskej Bystrici došlo vo štvrtok po 18.15 h na Tajovského ulici, keď 61-ročná vodička nedala prednosť 17-ročnej chodkyni na priechode pre chodcov. „Mladé dievča utrpelo ľahké zranenia, s ktorými bolo prevezené do nemocnice,“ uviedla polícia.
Krátko pred 19.00 h došlo k druhej nehode v neďalekej obci Slovenská Ľupča na Námestí SNP. „Štyridsaťpäťročný vodič si nevšimol 30-ročného chodca prechádzajúceho cez vyznačený priechod pre chodcov. Zranený muž bol prevezený do nemocnice,“ dodala polícia s tým, že okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Polícia v súvislosti s nehodami upozorňuje, že jeseň prináša skorú tmu a zhoršenú viditeľnosť. Kombinácia týchto faktorov si vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť od všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodiči by mali k priechodom pre chodcov prichádzať so zvýšenou opatrnosťou a jazdu prispôsobiť podmienkam a viditeľnosti. Chodci by zas mali byť vybavení reflexnými prvkami, ktoré výrazne zvyšujú viditeľnosť.
„Vodič musí byť pozorný, rešpektovať chodcov, umožniť im bezpečný prechod cez priechod pre chodcov, ale chodci musia byť tiež obozretní. Chodci by hlavne nemali zabúdať, že pri strete s niekoľkotonovým vozidlom sú to práve oni, ktorí sú vystavení najväčšiemu riziku,“ skonštatovala polícia.