TRAGÉDIA V PETRŽALKE: Z bytového domu vypadla 90-ročná starenka

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h.

Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavskí policajti sa zaoberajú okolnosťami pádu 90-ročnej ženy zo siedmeho poschodia jedného z bytových domov na Vilovej ulici v Petržalke. Žena zraneniam na mieste podľahla. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h. „V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ doplnila.

