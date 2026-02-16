< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V PETRŽALKE: Z bytového domu vypadla 90-ročná starenka
Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavskí policajti sa zaoberajú okolnosťami pádu 90-ročnej ženy zo siedmeho poschodia jedného z bytových domov na Vilovej ulici v Petržalke. Žena zraneniam na mieste podľahla. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h. „V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ doplnila.
Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h. „V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ doplnila.