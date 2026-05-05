< sekcia Regióny
Polícia po požiari auta v Prešove obvinila 36-ročného muža
Ako uviedla, v noci z piatka (1. 5.) na sobotu (2. 5.) došlo na Kvetnej ulici k požiaru osobného auta.
Autor TASR
Prešov 5. mája (TASR) - Z trestného činu poškodzovania cudzej veci obvinil poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove 36-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v noci z piatka (1. 5.) na sobotu (2. 5.) došlo na Kvetnej ulici k požiaru osobného auta.
„Vyšetrovaním udalosti bolo zistené, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Poškodenému majiteľovi vznikla škoda približne 7000 eur,“ povedala Ligdayová s tým, že po získaní dostatočnej dôkaznej situácie bol z uvedeného skutku obvinený spomenutý muž.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov poverený príslušník spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ dodala Ligdayová.
Ako uviedla, v noci z piatka (1. 5.) na sobotu (2. 5.) došlo na Kvetnej ulici k požiaru osobného auta.
„Vyšetrovaním udalosti bolo zistené, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Poškodenému majiteľovi vznikla škoda približne 7000 eur,“ povedala Ligdayová s tým, že po získaní dostatočnej dôkaznej situácie bol z uvedeného skutku obvinený spomenutý muž.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov poverený príslušník spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ dodala Ligdayová.