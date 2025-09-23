Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREVRÁTENÁ ŠTVORKOLKA: Dieťa a opitý vodič skončili v nemocnici

Miesto nehody. Foto: Polícia

Vodič štvorkolky bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,67 promile.

Autor TASR
Klokočov 23. septembra (TASR) - Po prevrátení štvorkolky v sobotu 20. septembra na miestnej komunikácii v obci Klokočov v okrese Čadca skončili dve osoby v nemocnici. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Pri prevrátení štvorkolky sa zranil 49-ročný muž a maloleté dieťa. „Vodič štvorkolky bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,67 promile. V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Turzovka vzniesol vodičovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ podotkla polícia.

