Polícia po protidrogovej akcii obvinila 30-ročného Košičana

Košice 4. decembra (TASR) – Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi čelí 30-ročný muž z Košíc, ktorého polícia zadržala počas protidrogovej akcie v stredu.



Ako TASR informovala hovorkyňa košického krajského policajného riaditeľstva Jana Mésarová, kukláči v rámci nej zaistili na viacerých miestach v meste Košice spolu štyri podozrivé osoby, 130 gramov bielej kryštalickej látky s obsahom metamfetamínu, ďalšie podozrivé látky a tiež finančnú hotovosť.



„Pri domových prehliadkach a prehliadke motorového vozidla policajti zaistili zakázané návykové látky, peňažnú hotovosť a rôzne veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, ktoré už skúmajú experti Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Košice," uviedla s tým, že podľa predbežných výsledkov laboratória by bolo zo 130 gramov bielej kryštalickej látky možné pripraviť 2500 bežných dávok drogy. Ďalší zaistený rastlinný a kryštalický materiál polícia ešte skúma.



Podľa doterajšieho vyšetrovania si mal obvinený od presne nezistenej doby od doposiaľ nestotožnených osôb opakovane neoprávnene kupovať psychotropnú látku pervitín. „Omamné látky prechovával najmä v mieste svojho trvalého a prechodného bydliska, a tieto ďalej s cieľom získania finančného prospechu predával ďalším osobám na rôznych miestach v meste Košice," doplnila Mésarová.



Ako dodala, polícia Košičana umiestnila do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. Ďalšie tri zadržané osoby policajti po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustili na slobodu.