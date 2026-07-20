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Po roztržke v obci Svinia skončil muž s bodnorezným poranením

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Policajná hliadka po príchode na miesto zadržala 34-ročného muža

Autor TASR
Prešov 20. júla (TASR) - Príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Jarovniciach vedie v súvislosti s roztržkou v obci Svinia trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, došlo k nej v sobotu (18. 7.) večer, keď sa v obci konala oslava.

„V blízkosti bytového domu došlo medzi 25- a 34-ročným mužom k roztržke, pri ktorej starší muž spôsobil mladšiemu bodnorezné zranenie v oblasti hrudníka. Zranenie si vyžiada liečenie,“ uviedla Ligdayová.

Policajná hliadka po príchode na miesto zadržala 34-ročného muža, umiestnila ho do cely policajného zaistenia a boli s ním vykonané potrebné procesné úkony.
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