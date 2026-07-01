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Polícia po tragických nehodách vyzýva vodičov na zodpovednosť
Počas letných prázdnin a dovoleniek je na cestách zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov, ale aj chodcov.
Autor TASR
Prešov 1. júla (TASR) - Polícia vyzýva vodičov i ostatných účastníkov cestnej premávky, aby boli počas letných prázdnin a dovolenkového obdobia mimoriadne obozretní, ohľaduplní a zodpovední. Reaguje tak na tragické dopravné nehody na cestách Prešovského kraja počas uplynulých veľmi teplých víkendových dní, pri ktorých zomreli štyri osoby. Tri osoby utrpeli ťažké zranenia a ďalších 12 sa zranilo ľahko. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Tieto udalosti sú mementom, vážnym varovaním pre všetkých jej účastníkov. Za každou dopravnou nehodou sa skrývajú ľudské osudy, rodiny, priatelia, ktorých životy môžu byť počas niekoľkých sekúnd navždy zmenené,“ povedala Ligdayová.
Počas letných prázdnin a dovoleniek je podľa jej slov na cestách zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov, ale aj chodcov. Polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na maximálnu obozretnosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť. Apeluje, aby nepodceňovali únavu, nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a boli ohľaduplní voči chodcom i cyklistom.
„Polícia v najbližších dňoch a týždňoch citeľne zvýši dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Policajti budú intenzívnejšie kontrolovať dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, spôsobu jazdy vodičov, používania bezpečnostných pásov, zákazu telefonovania za volantom, ako aj zákaz jazdy pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, pri ich kontrole bude postupovať veľmi razantne,“ uviedla Ligdayová.
„Tieto udalosti sú mementom, vážnym varovaním pre všetkých jej účastníkov. Za každou dopravnou nehodou sa skrývajú ľudské osudy, rodiny, priatelia, ktorých životy môžu byť počas niekoľkých sekúnd navždy zmenené,“ povedala Ligdayová.
Počas letných prázdnin a dovoleniek je podľa jej slov na cestách zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov, ale aj chodcov. Polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na maximálnu obozretnosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť. Apeluje, aby nepodceňovali únavu, nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a boli ohľaduplní voči chodcom i cyklistom.
„Polícia v najbližších dňoch a týždňoch citeľne zvýši dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Policajti budú intenzívnejšie kontrolovať dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, spôsobu jazdy vodičov, používania bezpečnostných pásov, zákazu telefonovania za volantom, ako aj zákaz jazdy pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, pri ich kontrole bude postupovať veľmi razantne,“ uviedla Ligdayová.