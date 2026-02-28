< sekcia Regióny
Polícia: Po ukončení futbalového zápasu došlo k poškodeniu majetku
Dve osoby obmedzili na osobnej slobode.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Polícia v Bratislave nezaznamenala v sobotu pred športovým podujatím ani počas neho vážnejšie narušenia verejného poriadku. Po ukončení športového podujatia však došlo k poškodeniu majetku fanúšikmi v priestoroch futbalového štadióna. Dve osoby obmedzili na osobnej slobode. Uvedenú udalosť riešia policajti ako trestný čin poškodzovania cudzej veci. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Ďalšie dve osoby boli vyriešené blokovou pokutou za porušenie zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zotrvajú v uliciach mesta po nevyhnutne potrebný čas, kde budú dohliadať na rozptyl fanúšikov oboch mužstiev,“ doplnila polícia.
„Ďalšie dve osoby boli vyriešené blokovou pokutou za porušenie zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zotrvajú v uliciach mesta po nevyhnutne potrebný čas, kde budú dohliadať na rozptyl fanúšikov oboch mužstiev,“ doplnila polícia.