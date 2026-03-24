Vlámanie do domu v Čaklove: Obvinili päť mužov
Z domu si odniesli televízor, domáce kino s reproduktormi, videoprehrávač, dva vysávače, periny, kuchynské náradie a ďalšie veci.
Autor TASR
Čaklov 24. marca (TASR) - Polícia z obvinila päť mužov z trestného činu porušovania domovej slobody. Ide o mužov z obce Čaklov v okrese Vranov nad Topľou vo veku 28, 20, 19, 18 a 16 rokov, ktorí skutok spáchali formou spolupáchateľstva. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v noci z nedele (22. 3.) na pondelok (23. 3.) neoprávnene vstúpili na oplotený pozemok jedného z rodinných domov v obci.
Údermi a kopancami vylomili uzamknuté dvere na dome, vošli dnu a dom prehľadali. Z domu si odniesli televízor, domáce kino s reproduktormi, videoprehrávač, dva vysávače, periny, kuchynské náradie a ďalšie veci. „Vynikajúcou prácou policajtov boli osoby podozrivé zo spáchania tohto trestného činu v krátkom čase stotožnené a vypátrané,“ uviedla hovorkyňa.
