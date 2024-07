NEHODA NA CESTE: Motocyklista sa v protismere zrazil s autom

Skalka nad Váhom 3. júla (TASR) - Viacero zranení utrpel 29-ročný vodič motocykla, ktorý sa obci Skalka nad Váhom v Trenčianskom okrese zrazil s osobným automobilom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Vodič na motocykli jazdil smerom na obec Zamarovce. Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, vošiel do protismeru, kde narazil do automobilu značky Škoda Octavia.



"Motorkár spadol na zem a následne sa s motocyklom šúchal po ceste niekoľko metrov ku kraju vozovky, kde ostal ležať na zemi. Vozidlo Škoda Octavia vyletelo na zvodidlách do vzduchu a pristálo na bočnej strane," informuje polícia.



Dychové skúšky oboch vodičov boli negatívne, motocyklista utrpel viacero zranení. Previezli ho do nemocnice, nie je v ohrození života. Vodič automobilu sa nezranil.