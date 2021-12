V okolí Košíc prišiel o život iba 14-ročný mladík po zrážke s autom

Košice 7. decembra (TASR) – Štrnásťročný chodec prišiel o život v súvislosti so zrážkou s osobným autom, ku ktorej došlo v pondelok (6. 12.) podvečer pri obci Bačkovík v okrese Košice-okolie. Chlapec ťažkým zraneniam v utorok ráno v nemocnici podľahol. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K dopravnej nehode došlo asi 50 metrov pred Bačkovíkom. Tridsaťosemročný vodič viedol osobné auto zn. Škoda Octavia smerom od obce Bidovce. "Svojou pravou prednou časťou zachytil chodca, ktorý sa so svojím rovesníkom pohyboval pešo rovnakým smerom ako vozidlo. Kráčali vedľa seba po pravej strane vozovky bez akýchkoľvek reflexných prvkov," uviedla s tým, že chlapec utrpel vážne zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. K ďalším zraneniam nedošlo.



Dychová skúška bola u vodiča negatívna. Škoda na vozidle bola predbežne odhadnutá približne na 2000 eur. Počas dokumentovania dopravnej nehody bola cesta neprejazdná a dopravní policajti cestnú premávku usmerňovali.



Polícia udalosť vyšetruje ako trestný čin usmrtenia. "Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti a miera zavinenia jej účastníkov je predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca," doplnila Mésarová.



Polícia zároveň vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k zvýšenej opatrnosti a ostražitosti na cestách. Pripomína, že reflexné prvky na oblečení niekoľkonásobne predlžujú vzdialenosť, na ktorú dokáže vodič chodca spozorovať a predlžujú čas, za ktorý môže vodič na chodca zareagovať a zabrániť nebezpečnej situácii.