Počas akcie Mončiči v Šali skončil za mrežami drogový díler

Šaľa 4. apríla (TASR) - Šalianska kriminálna polícia v súčinnosti so zásahovou skupinou Kriminálneho úradu Finančnej správy Bratislava ukončila obchod s drogami v Šali. Pervitín a marihuanu si opakovane zadovažoval 37-ročný muž, ktorý drogy prechovával a následne ich distribuoval ďalším konzumentom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Počas akcie Mončiči sa muž pokúsil na vozidle Opel Antara uniknúť pred zasahujúcimi policajtmi. Tí zablokovali vozidlo, vodič Opla však nárazom do služobného vozidla prerazil blokáciu služobnými cestnými vozidlami a unikal po mestských uliciach. Policajti ho prenasledovali až po parkovisko nákupného centra, kde unikajúci muž narazil do súkromného vozidla. Podozrivého muža polícia zadržala.



Po prehliadke auta nasledovala domová prehliadka v byte podozrivej osoby. Po vykonaní obhliadky miesta činu bolo nájdené plastové uzatvárateľné vrecúško s kryštalickou látkou, ktorú počas unikania podozrivý vyhodil z vozidla. Počas prehliadky policajti našli ďalšie plastové uzatvárateľné vrecúško s kryštalickou látkou. Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru v Bratislave predbežne potvrdil, že v zaistených plastových vrecúškach sa nachádzala omamná látka obsahujúca metamfetamín v množstve, ktoré možno považovať za minimálne 27 bežných jednotlivých dávok drogy.



Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol mužovi obvinenie z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Keďže v minulosti bol obvinený odsúdený za drogovú trestnú činnosť, sudca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.