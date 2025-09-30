< sekcia Regióny
Počas akcie na železnici v Trnavskom kraji zistili 19 priestupkov
V rámci akcie sa tiež polícia venovala prevencii formou prednášok na školách.
Autor TASR
Trnava 30. septembra (TASR) - Polícia sa minulý týždeň v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zapojila do akcie Týždeň bezpečnosti na železnici. Zistila 19 priestupkov, preverila 87 železničných priecestí, skontrolovala pracovníkov železníc a desiatky vozidiel a ďalších osôb. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, akcia bola zameraná na dodržiavanie predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach, ako aj predchádzanie krádežiam a zisťovanie protiprávneho konania v obvode železničných dráh.
Medzi zistené skutočnosti patrilo prechádzanie cez železničné koľaje na miestach, kde je to zakázané, čoho sa dopustilo deväť osôb, štyri osoby nerešpektovali prevádzkové pravidlá v priestoroch staníc a zastávok, päť vodičov v blízkosti železničných priecestí nerešpektovalo dopravné značenie alebo vošli na priecestie aj napriek červeným výstražným svetlám a jednému vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz. Ani jedna z vykonaných dychových skúšok nemala pozitívny výsledok.
Policajné hliadky skontrolovali osem rušňovodičov a 11 ďalších zamestnancov. „Všetci mali u seba potrebné doklady a ani u nich policajti alkohol nezistili,“ doplnili. V rámci akcie sa tiež polícia venovala prevencii formou prednášok na školách.
