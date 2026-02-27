< sekcia Regióny
Polícia počas akcie v okrese Dunajská Streda odhalila 64 priestupkov
Autor TASR
Dunajská Streda 27. februára (TASR) - Policajti vykonali vo štvrtok (26. 2.) v okrese Dunajská Streda dopravnú akciu zameranú na zlepšenie bezpečnostnej situácie na cestách. Počas štyroch hodín zistili celkovo 64 priestupkov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Ako uviedla polícia, vo väčšine prípadov išlo o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zaznamenali 37 prípadov prekročenia rýchlosti. Okrem toho riešili sedem vodičov a spolujazdcov za nepoužitie bezpečnostného pásu, desať vodičov za používanie mobilného telefónu počas jazdy a troch vodičov za nevyhovujúci technický stav vozidla. Z celkového počtu priestupkov uložili 62 blokových pokút, jeden prípad postúpili na správne konanie a jeden vodič bol vybavený napomenutím.
Počas kontroly zistili aj jedného cyklistu pod vplyvom alkoholu. Spolu vykonali 80 dychových skúšok, z toho 78 u vodičov motorových vozidiel a dve u cyklistov. Pozitívny výsledok mala jedna dychová skúška u cyklistu, ktorý nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Polícia pripomenula, že od začiatku roka evidujú v TTSK štyri tragické dopravné nehody, z toho tri v okrese Dunajská Streda. Kontroly budú pokračovať.
