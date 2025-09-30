Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trenčianskom kraji zistili 64 porušení pravidiel na železniciach

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Policajti skontrolovali 191 osôb, z toho 42 zamestnancov železničných spoločností. Zistili prítomnosť alkoholu u dvoch zamestnancov železničnej spoločnosti.

Autor TASR
Trenčín 30. septembra (TASR) - Policajti z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zistili počas minulotýždňovej bezpečnostnej akcie v rámci Týždňa bezpečnosti na železnici 64 porušení pravidiel. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti skontrolovali 191 osôb, z toho 42 zamestnancov železničných spoločností. Zistili prítomnosť alkoholu u dvoch zamestnancov železničnej spoločnosti. Skontrolovali 92 vozidiel, zistili prítomnosť alkoholu u dvoch vodičov nemotorových vozidiel.

Príslušníci Policajného zboru kontrolovali 50 železničných priecestí, zistili celkovo 64 porušení pravidiel, z toho 37 sa týkalo bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, 27 bezpečnosti a plynulosti v železničnej doprave a ochrany nefajčiarov.

Bezpečnostnú akciu vykonali železniční a dopravní policajti z TSK v spolupráci s Európskou asociáciou železničných polícií Railpol.
