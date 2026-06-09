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VIDEO: AKCIA 2WHEELERS: Polícia nachytala opitých cyklistov
Policajti zistili desať prípadov nedovolenej jazdy viacerých osôb na jednej kolobežke a tri prípady, keď elektrickú kolobežku viedla osoba mladšia ako 15 rokov.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Polícia počas dopravno-preventívnej akcie 2Wheelers, organizovanej medzinárodnou organizáciou Roadpol a zameranej najmä na kontrolu motocyklov, cyklistov či kolobežkárov, skontrolovala viac ako 3000 účastníkov cestnej premávky. Počas kontrol nezaznamenala ani jedného motorkára pod vplyvom alkoholu či drog. Odhalila však 33 cyklistov a štyroch používateľov elektrických kolobežiek, u ktorých zistili požitie alkoholu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Polícia akciu vykonávala počas celého minulého týždňa.
Policajti okrem toho zistili desať prípadov nedovolenej jazdy viacerých osôb na jednej kolobežke a tri prípady, keď elektrickú kolobežku viedla osoba mladšia ako 15 rokov. „Medzi najzávažnejšie zistenia patrili aj prípady vysokých hodnôt alkoholu u cyklistov a kolobežkárov. V jednom prípade bola u používateľa elektrickej kolobežky nameraná hodnota viac ako dva miligramy na liter alkoholu v dychu,“ uviedla polícia.
Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková informovala, že v Bratislavskom kraji vykonali policajti počas akcie 319 kontrol tejto skupiny účastníkov cestnej premávky. „Zaznamenali jedného cyklistu pod vplyvom alkoholu, ktorý bol vyriešený hliadkou na mieste v blokovom konaní. Dvaja vodiči kolobežiek boli takisto prichytení, pričom jeden z nich mal pozitívnu dychovú skúšku do promile a druhý nad promile, pričom o sankcii bude rozhodovať správny orgán. Na kolobežke s pomocným motorčekom boli skontrolovaní traja vodiči, ktorí mali pri jazde ‚spoločnosť‘, ktorú zákon nedovoľuje a boli taktiež vyriešení na mieste v blokovom konaní. V jazde museli následne pokračovať bez spolujazdca,“ priblížila Šimková.
Policajti okrem toho zistili desať prípadov nedovolenej jazdy viacerých osôb na jednej kolobežke a tri prípady, keď elektrickú kolobežku viedla osoba mladšia ako 15 rokov. „Medzi najzávažnejšie zistenia patrili aj prípady vysokých hodnôt alkoholu u cyklistov a kolobežkárov. V jednom prípade bola u používateľa elektrickej kolobežky nameraná hodnota viac ako dva miligramy na liter alkoholu v dychu,“ uviedla polícia.
Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková informovala, že v Bratislavskom kraji vykonali policajti počas akcie 319 kontrol tejto skupiny účastníkov cestnej premávky. „Zaznamenali jedného cyklistu pod vplyvom alkoholu, ktorý bol vyriešený hliadkou na mieste v blokovom konaní. Dvaja vodiči kolobežiek boli takisto prichytení, pričom jeden z nich mal pozitívnu dychovú skúšku do promile a druhý nad promile, pričom o sankcii bude rozhodovať správny orgán. Na kolobežke s pomocným motorčekom boli skontrolovaní traja vodiči, ktorí mali pri jazde ‚spoločnosť‘, ktorú zákon nedovoľuje a boli taktiež vyriešení na mieste v blokovom konaní. V jazde museli následne pokračovať bez spolujazdca,“ priblížila Šimková.