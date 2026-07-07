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Polícia počas dopravnej akcie v Košickom kraji zistila 73 priestupkov
Súčasťou celoslovenskej dopravnej akcie boli aj kontroly zamerané na vodičov autobusov, kamiónov a ďalších nákladných vozidiel.
Autor TASR
Košice 7. júla (TASR) - Policajti v Košickom kraji zistili počas pondelkovej (6. 7.) šesťhodinovej dopravnej akcie na diaľnici a rýchlostných cestách 73 priestupkov. Na kontrolách sa podieľali aj príslušníci colného úradu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti zistili u 55 vodičov.
Ďalších päť vodičov jazdilo s vozidlami v nevyhovujúcom technickom stave, dve vozidlá prekročili povolenú hmotnosť a päť vodičov počas jazdy telefonovalo. Viac ako 80 vodičov policajti podrobili dychovej skúške.
Súčasťou celoslovenskej dopravnej akcie boli aj kontroly zamerané na vodičov autobusov, kamiónov a ďalších nákladných vozidiel. Policajti počas nich využili aj väčšie vozidlá. Počas trojhodinovej časti akcie takto zaznamenali jedného vodiča bez zapnutého bezpečnostného pásu, dvoch vodičov pri nedovolenom predchádzaní a štyroch vodičov, ktorí počas jazdy používali mobilný telefón.
Polícia opätovne upozorňuje, že používanie mobilného telefónu za volantom výrazne znižuje pozornosť vodiča a môže mať vážne následky najmä pri jazde na diaľnici. „Sekunda nepozornosti stačí na to, že svoj zrak skloníte na displej mobilu a v plnej rýchlosti na diaľnici vpálite do vozidla pred vami, o ktorom ste si nevšimli, že brzdí alebo stojí, lebo má pred sebou prekážku,“ dodala hovorkyňa.
Ďalších päť vodičov jazdilo s vozidlami v nevyhovujúcom technickom stave, dve vozidlá prekročili povolenú hmotnosť a päť vodičov počas jazdy telefonovalo. Viac ako 80 vodičov policajti podrobili dychovej skúške.
Súčasťou celoslovenskej dopravnej akcie boli aj kontroly zamerané na vodičov autobusov, kamiónov a ďalších nákladných vozidiel. Policajti počas nich využili aj väčšie vozidlá. Počas trojhodinovej časti akcie takto zaznamenali jedného vodiča bez zapnutého bezpečnostného pásu, dvoch vodičov pri nedovolenom predchádzaní a štyroch vodičov, ktorí počas jazdy používali mobilný telefón.
Polícia opätovne upozorňuje, že používanie mobilného telefónu za volantom výrazne znižuje pozornosť vodiča a môže mať vážne následky najmä pri jazde na diaľnici. „Sekunda nepozornosti stačí na to, že svoj zrak skloníte na displej mobilu a v plnej rýchlosti na diaľnici vpálite do vozidla pred vami, o ktorom ste si nevšimli, že brzdí alebo stojí, lebo má pred sebou prekážku,“ dodala hovorkyňa.