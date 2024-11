Polícia počas kontroly nákladných áut zistila desiatky priestupkov

Bratislava 14. novembra (TASR) - Počas stredajšej (13. 11.) akcie Roadpol trucks and bus sa bratislavská polícia spolu so študentmi Strednej odbornej školy Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi zamerali na kontrolu vodičov nákladných vozidiel či autobusov. Skontrolovali celkovo 613 vodičov, pričom zaznamenali 56 priestupkov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Vodičov podrobili aj kontrole dokladov, ako aj kontrole na požitie omamných a psychotropných látok či alkoholu. Alkohol u vodičov zistený nebol. U jedného vodiča vykázal skríningový test na omamné a psychotropné látky pozitivitu," priblížila Šimková.



Počas policajnej akcie boli zistené porušenia viacerých zákonov, a to prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nevyhovujúci technický stav vozidiel či používanie telefónneho prístroja alebo iného obdobného zariadenia. Rovnako tak prekročenie najvyššej celkovej prípustnej hmotnosti vozidla, nedodržanie prestávky v práci a nesprávna manipulácia so záznamovým zariadením.