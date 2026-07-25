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Polícia počas kontroly v okrese Michalovce riešila sedem priestupkov

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Na snímke policajti kontrolujú alkohol za volantom počas celoslovenskej policajnej akcie "Zodpovednosť" na Dolnozemskej ceste v Bratislave 22. augusta 2022. Za 0 promile alkoholu vodič dostáva nealkoholické pivo. Foto: TASR Jaroslav Novák

Polícia zistila, že po ceste sa pohybovalo aj vozidlo s nepovolenými fóliami na sklách.

Autor TASR
Michalovce 25. júla (TASR) - Polícia v rámci osobitnej kontroly v okrese Michalovce riešila sedem priestupkov, a to prevažne za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu či za nedostatky na vozidle. Vykonala tiež 192 dychových skúšok, pričom väčšina vodičov pristúpila k jazde zodpovedne. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.

Ako uviedla, policajti odhalili vodiča, ktorý počas dychovej skúšky nafúkal 1,5 promile alkoholu. „Vodič je podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a vodič putoval do cely policajného zaistenia,“ uviedla hovorkyňa.

Polícia zistila, že po ceste sa pohybovalo aj vozidlo s nepovolenými fóliami na sklách. Keďže sú takéto úpravy vozidla podľa polície v rozpore s platnými predpismi a môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť cestnej premávky, vodič ich musel na mieste odstrániť.

Hovorkyňa doplnila, že policajti budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť návštevníkov a plynulosť cestnej premávky počas podujatia Ibiza párty na Zemplínskej šírave, ktoré prebieha od piatka (24. 7.) do soboty.


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