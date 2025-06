Polícia počas ME riešila v Dunajskej Strede viacero incidentov

Trnava 23. júna (TASR) - Polícia riešila v Dunajskej Strede počas futbalových Majstrovstiev Európy (ME) do 21 rokov niekoľko incidentov. Zápasy v Trnave sa zaobišli bez výtržností a narušenia verejného poriadku. Počas celkovo ôsmich zápasov v Trnavskom samosprávnom kraji dohliadali policajti na verejný poriadok nielen v bezprostrednom okolí štadiónov, ale aj v rámci celých miest. Trnavská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.



Po skončení prvého zápasu medzi Českom a Anglickom došlo v Dunajskej Strede k fyzickému napadnutiu. „Viaceré osoby mali v blízkosti štadióna vytrhnúť 59-ročnému Angličanovi anglickú vlajku a fyzicky ho napadnúť. Dunajskostredský vyšetrovateľ v prípade vzniesol obvinenie občanovi Českej republiky. Vlajku sme krátko na to vrátili pôvodnému majiteľovi,“ uviedla polícia.



Policajti takisto riešili prípad hrubého správania zo strany českého fanúšika, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta vo výške 200 eur, ktorú ihneď zaplatil cez platobný terminál. Riešilo sa aj použitie zakázanej pyrotechniky počas zápasu v MOL Aréne. „Vec riešime ako priestupok na úseku organizovania verejných športových podujatí,“ doplnili.



K incidentu došlo aj počas posledného zápasu, keď podľa polície nemecký fanúšik odcudzil z priestorov stánku občerstvenia zálohované poháre, za čo mu bola uložená bloková pokuta vo výške 200 eur.