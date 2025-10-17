< sekcia Regióny
Polícia mala mimoriadnu akciu na diaľnici D1

Autor TASR
Hrádok 17. októbra (TASR) - Počas štvrtkovej (16. 10.) mimoriadnej dopravno-bezpečnostnej akcie na diaľnici D1 na odpočívadle Hrádok zistili počas štyroch hodín policajti 48 priestupkov. Vykonali 635 dychových kontrol, zistili jedného vodiča pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Cieľom akcie bolo zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky, povinností vodičov, spôsobu prepravy tovaru a nákladu, ako aj technického stavu vozidiel.
Najčastejšími priestupkami boli prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti jazdy, používanie telefónneho prístroja počas jazdy, nepripútanie sa bezpečnostným pásom, nedostatky technického stavu vozidla a iné. Policajti zadržali dve osvedčenia o evidencii vozidla a jeden vodičský preukaz.
„Akcia prebiehala v spolupráci s Finančnou správou Slovenskej republiky, Inšpektorátom práce Trenčín, Slovenskou lesnícko-drevárskou inšpekciou, Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nové Mesto nad Váhom a Národnou diaľničnou spoločnosťou. Na akcii bol nasadený aj dron, ktorý bol využitý na odhaľovanie dynamických dopravných priestupkov,“ doplnila hovorkyňa.
