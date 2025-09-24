< sekcia Regióny
Týždeň na cestách Trnavského kraja: Nafúkali 3 vodiči a 11 cyklistov
Polícia počas 38. týždňa vykonala celkovo 3062 dychových skúšok.
Autor TASR
Trnava 24. septembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 18 dopravných nehôd a 67 škodových udalostí. Pri štyroch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a sedem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 38. týždňa vykonala celkovo 3062 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o troch vodičov a 11 cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
