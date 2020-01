Polícia počas mítingu ĽSNS v Trnave zaznamenala niekoľko priestupkov

Trnava 31. januára (TASR) – Počas piatkového mítingu ĽSNS v Trnave, proti ktorému protestovala časť obyvateľov, polícia zadokumentovala tri priestupky proti majetku súvisiace s poškodením vozidiel a so znehodnotením reklamného banera. Polícia tiež vyviedla z davu muža, ktorý je podozrivý z poškodzovania cudzej veci - fotoaparátu v hodnote 3000 eur. Došlo aj k zraneniu jednej osoby. Informovala o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



"Počas zhromaždenia bola jedna osoba zranená po zásahu kameňom do hlavy, bola prevezená na ošetrenie do nemocnice. Tento prípad preverujeme s podozrením na výtržníctvo," uviedla polícia.



Doplnila, že nateraz hromadné narušenie verejného poriadku nezaznamenala a v uliciach Trnavy bude situáciu monitorovať aj v ďalších hodinách.



Na míting na Námestie SNP o 16.00 h prišlo zhruba 500 prívržencov organizátora, svoje nesúhlasné postoje voči strane prišlo vyjadriť okolo tisíc Trnavčanov. Obe skupiny oddeľovali policajné zábrany. Počas celého zhruba hodinového podujatia protestujúci pískali, vykrikovali, bubnovali so zámerom, aby prehlušili vystúpenia rečníkov. V dave boli transparenty s nápismi Stop fašizmu, Náckov tu nechceme, V Trnave sa s náckami nevyprávame.