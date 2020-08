ZÁŽITKOVÁ CYKLISTIKA: Bratislavou sa túlali opití cyklisti

Bratislava 16. augusta (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti zaznamenali tento týždeň dvoch opitých cyklistov. Obaja šli v noci na bicykloch bez osvetlenia či reflexných prvkov. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Po Lidickej ulici v Bratislave bicykloval 59-ročný muž, ktorému policajti namerali 1,46 promile alkoholu v dychu. Druhý, 46-ročný muž prechádzal po Galvaniho ulici v protismere a nafúkal 1,15 promile, hovoria policajti. Pripomínajú, že cyklisti majú povolené množstvo alkoholu do hodnoty 0,5 promile, ale iba v zastavanom území a na cestičkách pre nich určených.







Polícia apeluje na cyklistov, aby sa počas jazdy správali predvídavo. Mali by predovšetkým jazdiť vpravo po cestičke pre cyklistov. "Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky," podotkli policajti. Pokračujú, že počas jazdy by mali cyklisti včas reagovať na jamy, mláky či poklopy kanálov. Ľudia na bicykloch by tiež podľa polície mali večer a v noci používať osvetlenie a reflexné prvky.



"Povinnosť chrániť si hlavu ochrannou prilbou je stanovená pre cyklistov mladších ako 15 rokov, a to aj v obci. V záujme zvýšenia vlastnej bezpečnosti odporúčame nosenie ochrannej prilby aj osobám starším ako 15 rokov nielen mimo obce, ale aj v meste," uviedla polícia.