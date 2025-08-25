Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zabránili krádeži na dvoch senioroch, na podvod upozornil taxikár

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Ako uviedla polícia, obe osoby kontaktovala neznáma osoba s cudzokrajným prízvukom, ktorá ich pod rôznymi legendami usmerňovala.

Holíč 25. augusta (TASR) - Polícia počas uplynulého víkendu zabránila podvodu na dvoch senioroch. V sobotu (23. 8.) prijala oznámenie od taxikára, ktorý viezol 75-ročnú ženu z Trenčianskeho kraja do Holíča v okrese Skalica, aby si tam prevzala 4000 eur od neznámeho muža. Policajti ihneď vyrazili na miesto a situáciu dostali pod kontrolu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Po príchode taxislužby na miesto staršia pani vystúpila a smerovala k seniorovi sediacemu na lavičke, od ktorého si mala sumu prevziať. Ako uviedla polícia, obe osoby kontaktovala neznáma osoba s cudzokrajným prízvukom, ktorá ich pod rôznymi legendami usmerňovala.

Po ukončení hovoru polícia zistila, že k seniorkinmu telefónu mala vzdialený prístup neznáma osoba a ovládala tak prijímanie hovorov aj fotoaparát, cez ktorý sa snažila monitorovať situáciu. „Policajti preto mobil vypli, vybrali SIM kartu a zabránili tak ďalšej aktivite podvodníkov,“ doplnili policajti. Prípad si prevzala kriminálna polícia.

.

