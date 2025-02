V Bratislavskom kraji dali fúkať vodičom autobusov

Bratislava 18. februára (TASR) - Polícia nezaznamenala počas utorkovej bezpečnostnej akcie s názvom "Truck and Bus", realizovanej v Bratislavskom kraji, prítomnosť alkoholu v dychu u vodičov autobusov. Počas akcie policajti skontrolovali celkovo 38 vodičov diaľkových autobusov. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"Dnešný výkon služby policajti začali v ranných hodinách v priestoroch autobusovej stanice v Bratislave, kde sa zamerali na kontroly vodičov autobusov zameraných na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu," priblížil hovorca.



Policajti v Bratislavskom kraji sa v týchto dňoch zapojili do bezpečnostnej akcie s názvom "Truck and Bus", vyhlásenej medzinárodnou organizáciou ROADPOL. Tá je zameraná predovšetkým na vodičov nákladných vozidiel a autobusov.