VÍKENDOVÝ REKORDMAN: Vodič nafúkal obrovské promile

Trnava 25. novembra (TASR) - V nedeľu (24. 11.) nafúkal 56-ročný muž v Trnave takmer tri promile alkoholu. Policajná hliadka muža ihneď obmedzila na osobnej slobode. Nafúkalo aj niekoľko ďalších vodičov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK), niektorí mali súdom uložený trest zákazu šoférovania. Skončili v policajných celách. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Rekordmanom bol 56-ročný vodič auta v Trnave, ktorý bol v nedeľu o pol desiatej večer podrobený dychovej skúške s výsledkom 2,94 promile," priblížila polícia.



Ďalší vodič nafúkal v obci Vrakúň (okres Dunajská Streda) ešte pred obedom 2,23 promile alkoholu. Štyria vodiči z okresov Galanta a Dunajská Streda nafúkali nad jedno promile. "Jeden z nich mal k tomu aj zákaz šoférovať až do roku 2027," dodali policajti.



V Holíči nafúkal 1,10 promile 52-ročný vodič, ktorý jazdil po meste. "Ďalší, 31-ročný vodič síce nešoféroval pod vplyvom, ale za volantom aj tak nemal čo robiť. Mal súdom uložený trest zákazu vedenia motorového vozidla do januára 2025," zhrnuli z polície.



Vodiči boli obvinení zo spáchania trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky alebo marenie výkonu úradného rozhodnutia. "Po vykonaní potrebných úkonov boli umiestnení do policajnej cely," dodala polícia.