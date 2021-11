Polícia počas víkendu odhalila ôsmich vodičov pod vplyvom alkoholu

Nitra 15. novembra (TASR) – Polícia v Nitrianskom kraji hodnotí uplynulý víkend ako mimoriadne tragický. Pri nehodách zahynulo päť ľudí a do policajných štatistík pribudlo aj viacero prípadov, keď si za volant sadli opití vodiči.



Víkendové policajné kontroly odhalili osem ľudí, ktorí nafúkali nad jedno promile, dvaja z nich spôsobili aj dopravné nehody, pri ktorých sa však nikto nezranil. „Prvú dopravnú nehodu dokumentovali policajti v Tlmačoch, kde 31-ročný vodič z Ukrajiny viedol vozidlo VW Golf a po prejazde ľavotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a s autom narazil do dopravnej značky a stĺpu verejného osvetlenia. V krvi mal 1,81 promile,“ uviedla polícia.



Druhá dopravná nehoda sa stala v obci Veľký Kýr, kde 50-ročná žena viedla vozidlo Smart Forfour. Podľa polície sa pravdepodobne plne nevenovala vedeniu vozidlu a nesledovala situáciu v cestnej premávke a so svojím autom narazila do druhého vozidla Hyundai. „Vodička bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Nafúkala 1,52 promile,“ informovala polícia, ktorá prichytila ďalších šiestich vodičov pod vplyvom alkoholu. Najviac nafúkal 37-ročný vodič v obci Lehota, ktorý mal v krvi 2,71 promile. „Bilancia je desivá. Dúfame, že si vodiči vstúpia do svedomia a nebudú sadať za volant auta podgurážení,“ pripomenuli policajti.