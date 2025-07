Víkend v Trnavskom kraji: Policajti riešili deväť nehôd

Trnava 28. júla (TASR) - Počas uplynulého víkendu sa na cestách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) stalo deväť dopravných nehôd, sedem z nich v okrese Trnava. Nehody spôsobili viacero zranení, jedno z nich kritické. Nafúkalo niekoľko vodičov, 32-ročný cudzinec dokonca skončil vo väzbe. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Za najvážnejšiu nehodu označila polícia sobotňajšiu (26. 7.) zrážku osobného vozidla so 73-ročnou chodkyňou v Trnave na priechode pre chodcov, tá utrpela vážne zranenia hlavy a v kritickom stave bola prevezená do nemocnice. Policajti alkohol u 70-ročného vodiča nepotvrdili.



Tri osoby sa zranili pri nehode medzi obcou Trebatice a mestom Piešťany, kde vodič dodávky zozadu narazil do pred ním idúceho vozidla. Rovnaký počet zranených, z toho šlo o dve deti, spôsobila zrážka dvoch áut pri obci Pastuchov v okrese Hlohovec. Pri obci Rovensko v okrese Senica sa zase zranil 35-ročný vodič auta, ktorý pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a dostal šmyk, zišiel mimo cesty a prevrátil sa cez strechu späť na kolesá.



Nehodu, pri ktorej vznikla škoda vyše 100.000 eur, spôsobil kamionista na diaľnici D1 smerom na Trenčín, keď z doposiaľ nezistených príčin zišiel vpravo mimo cesty a prevrátil sa na bok. Ďalšiu nehodu spôsobil vodič auta vyradeného z evidencie, ktorý pri prechádzaní z pravého do ľavého jazdného pruhu diaľnice D1 narazil do iného vozidla.



Počas víkendu sa na cestách objavil aj alkohol. V obci Čierny Brod v okrese Galanta narazil 42-ročný vodič do plynových hodín rodinného domu a do zaparkovaného auta, ktoré poškodilo ďalšie zaparkované auto. Nafúkal 1,4 promile alkoholu. V Trnave nafúkal vodič nákladného auta 2,33 promile. Polícia ho obmedzila na osobnej slobode. Vo väzbe skončil 32-ročný kamionista z cudziny po tom, ako sa po jazde na ceste R1 v smere z Dolnej Stredy na Vlčkovce, kde ohrozoval ostatných vodičov, odmietol podrobiť dychovej skúške.