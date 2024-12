Víkend v Trnavskom kraji: Pri 11 dopravných nehodách sa zranilo 9 ľudí

Trnava 16. decembra (TASR) - Počas víkendu polícia zasahovala v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) pri 11 dopravných nehodách. Dve osoby sa zranili ťažko a sedem osôb utrpelo ľahké zranenia. Najzávažnejšie nehody sa stali v okresoch Piešťany, Galanta a Dunajská Streda. Okolnosti všetkých nehôd sú predmetom vyšetrovania. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Počas piatkovej (13. 12.) jazdy cez obec Drahovce (okres Piešťany) narazil s autom do stromu a rodinného domu 63-ročný vodič. "Po nehode ho záchranári museli previezť do piešťanskej nemocnice. Policajti mu v dychu namerali 0,4 promile alkoholu," priblížila.



V ten istý deň došlo tiež k zrážke osobného auta a 70-ročného cyklistu, v obci Tomášikovo (okres Galanta). "Pri nehode a páde na zem utrpel cyklista viaceré vážne zranenia. Policajti vodičovi alkohol v dychu nepotvrdili. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti," zhrnuli z polície.



V nedeľu (15. 12.) policajti zasahovali pri dopravnej nehode medzi obcami Zlaté Klasy a Hubice (okres Dunajská Streda). Vodič podľa polície zišiel vpravo mimo cestu a narazil do stromu a auto zostalo prevrátené na streche. "Zatiaľ čo vodič vyviazol bez zranení, jeho dve mladé spolujazdkyne toľko šťastia nemali. Najmä 28-ročná žena, ktorá sedela na zadnom sedadle. Tá totiž utrpela viaceré vážne zranenia," doplnili policajti, ktorí v tomto prípade začali trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.



Okrem dopravných nehôd riešili policajti počas víkendu aj štyroch vodičov, ktorým namerali v dychu množstvo alkoholu nad jedno promile. "Všetci boli umiestnení do policajných ciel a sú riešení v tzv. superrýchlom konaní. V zmysle zákona im môže hroziť až ročný pobyt za mrežami," dodala polícia.