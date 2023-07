Trnavská polícia zasahovala pri nehode aj pri opitom vodičovi

Trnava 17. júla (TASR) - Polícia zasahovala v Trnavskom kraji počas uplynulého víkendu (15. a 16. 7.) pri dopravných nehodách na ceste R1 a v okrese Dunajská Streda, kde vodič nafúkal vyše dvoch promile alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Diaľniční policajti riešili v sobotu 15. júla dopoludnia dopravnú nehodu, po ktorej zostalo pri ceste prevrátené auto a v ňom tri zranené cestujúce. "Podľa prvotných informácií 45-ročná vodička osobným autom náhle odbočila doprava na výjazd smerom na Dolnú Stredu. V tom čase mal ísť v pravom jazdnom pruhu 57-ročný vodič, ktorý už nestihol zareagovať. Po nehode skončilo auto vodičky prevrátené mimo cesty," uviedla Antalová.



Ako doplnila, pri nehode sa zranila celá posádka prevráteného auta. Zranenia vodičky a jej 55-ročnej spolujazdkyne by nemali byť vážne. "Najhoršie dopadla 80-ročná dôchodkyňa, ktorú záchranári s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice. Policajti dychovými skúškami alkohol ani u jedného z vodičov nepotvrdili. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti s následkom ťažkej ujmy," informovala krajská policajná hovorkyňa.



V nedeľu 16. júla krátko po polnoci nezvládol riadenie 19-ročný vodič na osobnom aute a nabúral do dopravnej značky na kruhovom objazde medzi obcami Hubice a Kvetoslavov v okrese Dunajská Streda. "Policajti mu po nehode namerali v dychu 2,10 promile alkoholu. Za jazdu v opitosti ho riešime v súvislosti s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v tzv. superrýchlom konaní," doplnila Antalová.