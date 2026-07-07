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Počet obetí nehôd v Trenčianskom kraji je viac ako dvojnásobný
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 5794 dopravných nehôd, ich počet stúpol medziročne o 205. Zomrelo pri nich 121 ľudí, čo je o 21 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Trenčín 7. júla (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo osem dopravných nehôd. Zomreli pri nich dvaja ľudia. Vyplýva to z informácií odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru.
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 293 dopravných nehôd, ich počet medziročne klesol o 22. O život pri nich prišlo 15 ľudí, čo je o osem viac ako v rovnakom období minulého roka. Počet obetí dopravných nehôd v TSK stúpol medziročne o 114 percent. Ťažké zranenia utrpelo 17 osôb, čo je o deväť menej ako v rovnakom období roku 2025.
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 5794 dopravných nehôd, ich počet stúpol medziročne o 205. Zomrelo pri nich 121 ľudí, čo je o 21 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Prešovského samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 20 ľudí. Najmenej obetí, a to desať, si vyžiadali nehody na cestách Žilinského samosprávneho kraja.
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 293 dopravných nehôd, ich počet medziročne klesol o 22. O život pri nich prišlo 15 ľudí, čo je o osem viac ako v rovnakom období minulého roka. Počet obetí dopravných nehôd v TSK stúpol medziročne o 114 percent. Ťažké zranenia utrpelo 17 osôb, čo je o deväť menej ako v rovnakom období roku 2025.
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 5794 dopravných nehôd, ich počet stúpol medziročne o 205. Zomrelo pri nich 121 ľudí, čo je o 21 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Prešovského samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 20 ľudí. Najmenej obetí, a to desať, si vyžiadali nehody na cestách Žilinského samosprávneho kraja.