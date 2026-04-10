VIDEO: Jedenásťročný chlapec vbehol priamo pod auto
Hneď po náraze sa chlapec postavil na nohy a z miesta ušiel.
Autor TASR
Nové Zámky 10. apríla (TASR) - Jedenásťročný chlapec vbehol v Nových Zámkoch pod osobné auto. To prechádzalo medzi zaparkovanými vozidlami, keď mu chlapec vbehol do smeru jazdy. Vodič nemal čas zareagovať a došlo ku kolízii, ktorá sa ale obišla bez vážnejších zranení. Informovalo o tom v piatok Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Incident zaznamenala kamera vo vozidle. Hneď po náraze sa chlapec postavil na nohy a z miesta ušiel. Policajná hliadka ho vypátrala a dopravila do nemocnice na lekárske vyšetrenie. „Bolo veľkým šťastím, že 11-ročný chlapec neutrpel žiadne vážne zranenia,“ potvrdila polícia.
