Pod vplyvom alkoholu jazdil saudskoarabský i srbský vodič
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Počas uplynulej nedele (21. 9.) zadržala polícia na území Bratislavského kraja štyroch vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Boli medzi nimi saudskoarabský či srbský vodič. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Srbskému vodičovi, ktorý jazdil po Sokolskej ulici v Senci, namerala polícia viac ako štyri promile. Viac ako tri promile mal vodič zo Slovenska, ktorý počas jazdy poškodil zaparkované vozidlo v obci Doľany (okres Pezinok). Tretím bol motocyklista, jazdiaci cez križovatku ulíc Petržalská - Hraničiarska v Bratislave, ktorému namerali takmer dve promile.
Saudskoarabskému vodičovi namerala polícia okolo troch promile. Jazdil po diaľnici D2 smer Malacky, kde si jeho jazdu z strany na stranu všimol iný vodič. Polícia ho zastavila za tunelom Sitina.
Všetkých štyroch vodičov eskortovali na policajné oddelenie a polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Opätovne zároveň zdôrazňuje, že alkohol za volant nepatrí.
