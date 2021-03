Podnapitý muž vošiel násilím k susede, teraz čelí obvineniu

Medzilaborce 19. marca (TASR) – Obvineniu z prečinu porušovania osobnej slobody čelí 25-ročný muž z mesta Medzilaborce, ktorý v stredu (17.3.) pod vplyvom alkoholu vnikol neoprávnene, za použitia násilia do bytu svojej susedy. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, mužovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.



Obvinený mal do dverí svojej susedy búchať a kopať, nakoniec ich mal vylomiť. "Neoprávnene vošiel do bytu a tam sa aj nejaký čas zdržal," doplnila Ligdayová s tým, že o udalosti políciu informovali susedia, policajti muža následne zadržali.



Medzilaborčan je stíhaný na slobode. Na dverách majiteľky bytu vznikla škoda viac ako 250 eur.