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Polícia: Podozriví z útoku v Nových Zámkoch sú už vypátraní

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Podľa polície už boli v súvislosti s prípadom prijaté potrebné opatrenia.

Autor TASR
Nové Zámky 16. júla (TASR) - Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo uplynulý víkend v Nových Zámkoch, keď mala skupina mladíkov bezdôvodne surovo napadnúť okoloidúceho muža. Ako informovala, o udalosti sa dozvedela zo sociálnych sietí, kde video z útoku kolovalo.

Podľa polície už boli v súvislosti s prípadom prijaté potrebné opatrenia. „Objasňovaním bolo zistené, že autor videa kontaktoval Mestskú políciu v Nových Zámkoch, ktorej oznámil udalosti o rušení verejného poriadku skupinou osôb. Dôslednou prácou novozámockých policajtov boli stotožnení podozriví, poškodený muž, svedkovia udalosti, ako aj autor videa,“ informovala polícia.

Ako doplnila, v stredu (15. 7.) v poobedných hodinách bol jeden z podozrivých vyzvaný podať vysvetlenie k prípadu. „Vo veci prebiehajú procesné úkony, preto v tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Zároveň žiadame verejnosť, aby sa zdržala šírenia neoverených informácií a rešpektovala prebiehajúce úkony orgánov činných v trestnom konaní,“ doplnila polícia.

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