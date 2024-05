Streľba v prešovskom pohostinstve: Podozrivým je 50-ročný muž

Prešov 23. mája (TASR) - Podozrivým zo streľby v jednom z prešovských pohostinstiev, ku ktorej došlo v utorok (21. 5.) večer, je 50-ročný muž. Potvrdila to krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že muž mal vystreliť zo zbrane do stropu a následne z miesta ujsť. Zbraň a strelivo mal pritom v nelegálnej držbe.



"Polícia muža podozrivého z tohto konania vypátrala a zadržala, bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovaním prípadu bolo zistené, že neoprávnene držal strelivo - desať nábojov, ako aj krátku strelnú zbraň. Držba streliva i zbrane pritom podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa zákona o strelných zbraniach a strelive," upozornila hovorkyňa.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Polícia na prípade intenzívne pracuje a v súčasnosti naďalej vykonáva všetky potrebné procesné úkony.