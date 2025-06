Podvodníci v Poprade: Dôchodca prišiel o tisícky eur

Poprad 9. júna (TASR) - Podvodníci okradli v Poprade staršieho muža, prišiel o tisícky eur. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdayová s tým, že dôchodcu telefonicky kontaktovali v piatok (6. 6.) predpoludním s tým, že jeho dcéra mala dopravnú nehodu, pri ktorej zrazila ženu.



„Vraj dcére hrozí väzenie. Neznáma žena uviedla, že by vedela mužovej dcére pomôcť vyhnúť sa trestnému stíhaniu, no on musí zložiť 50.000 eur. Oslovený povedal, že toľko peňazí pri sebe nemá, ale že má peniaze v banke. Dohodli sa teda, že muž mal ísť do banky po peniaze. Vybral 24.000 eur a odovzdal ich podľa dohovoru páchateľom na určenom mieste,“ priblížila hovorkyňa.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade začal v prípade trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Ligdayová dodala, že konanie staršieho muža bolo určite pod obrovským stresom a strachom o svoju dcéru. „Aj v takýchto situáciách si však treba zachovať chladnú hlavu a zavolať na linku 158 alebo si informácie overiť u svojich blízkych,“ uzavrela hovorkyňa.