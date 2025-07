V Nitre úradovali podvodníci: Pripravili ženu o 20.000 eur

Nitra 31. júla (TASR) - Seniorku z Nitry pripravili podvodníci o 20.000 eur. Telefonicky ju kontaktovala neznáma žena, ktorá sa predstavila ako príslušníčka polície. Podvodníčka uviedla, že seniorku chcú okradnúť cudzinci a pre potreby vyšetrovania je nevyhnutné, aby úspory umiestnila do smetnej nádoby medzi domami, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Dôverčivá 73-ročná seniorka podľa inštrukcií zabalila 20.000 eur do tašky a vložila ju do hnedej smetnej nádoby medzi bytovými domami.