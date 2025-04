Podvodníci opäť okradli seniora, prišiel o 21.500 eur

Bratislava 17. apríla (TASR) - Podvodníci pripravili 78-ročného seniora o 21.500 eur. Hrozí im väzenie na dva až osem rokov. Prípad sa stal v stredu (16. 4.) doobeda v Bratislave. TASR o tom v pondelok informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



„Seniorovi v jeho byte v mestskej časti Vrakuňa zazvonil telefón a ozval sa mužský hlas, ktorý mu oznámil, že je kuriér a nesie mu zásielku. Po ukončení hovoru zatelefonoval seniorovi ďalší muž, ktorý sa mal predstaviť ako policajt. Oznámil mu, že predošlý telefonát bol podvod a v záujme ochrany jeho cenností a všetkých finančných prostriedkov, ktoré má doma, má tieto dať do tašky a vyhodiť z okna,“ uviedla hovorkyňa.



Ako doplnila, senior podľa inštrukcií dal do tašky hotovosť vo výške 10.000 eur a cennosti v hodnote 5000 eur a vyhodil ju z okna. Následne podľa nej telefonát pokračoval a muž v telefóne oznámil seniorovi, že sú v nebezpečí aj jeho finančné prostriedky na bankovom účte. Priblížila, že preto podľa inštrukcií šiel finančné prostriedky vo výške 6500 eur do banky vybrať. Ponechať ich podľa hovorkyne mal na ulici vo Vrakuni.



„Keďže sa telefonát s falošným policajtom nečakane prerušil, tak senior zneistil, peniaze neponechal na dohodnutom mieste a šiel ich zaniesť na políciu. V tomto mu však zabránila žena, ktorá mu zatelefonovala, predstavila sa ako policajtka a ubezpečila ho, že peniaze má nechať na vopred dohodnutom mieste, čo aj senior napokon spravil,“ dodala.



Podotkla, že vyšetrovateľ začal v danej veci trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Upozornila, že polícia od začiatku týždňa eviduje päť podvodných telefonátov, ktoré však podľa nej boli z pohľadu podvodníkov neúspešné. Šiesty už bol úspešný.