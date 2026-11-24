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PODVODNÍCI ÚRADOVALI: Využili legendu o rodinnom príslušníkovi
Podvodníci pri telefonátoch využili legendu o rodinnom príslušníkovi, ktorý potrebuje peniaze. U žien to malo vzbudiť dôverčivosť.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Bratislavská polícia zverejnila prípad podvodníkov, ktorí sa v jediný deň snažil telefonicky oklamať tri ženy v staršom veku. Ani jedna z nich sa však nachytať nedala. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podvodníci pri telefonátoch využili legendu o rodinnom príslušníkovi, ktorý potrebuje peniaze. U žien to malo vzbudiť dôverčivosť.
„V prvom prípade mala prísť staršia žena o 40.000 eur a zvyšné o viac ako 700 eur. Ani jedna sa však nachytať nedala a peniaze von oknom nevyhodila, ani neodovzdala cudziemu, vopred dohodnutému podvodníkovi. Preto je potrebné, aby ste aj vy mladší informovali starších o praktikách podvodníkov,“ vyzvala polícia.
Polícia dlhodobo vyzýva, aby občania okamžite ukončili telefonáty, v ktorých neznáme osoby sľubujú výnosy z investícií, ktoré nevykonali: „Takisto nepokračujte v telefonických hovoroch, počas ktorých sa volajúci predstavuje ako zamestnanec banky, polície alebo inej inštitúcie, ktorý údajne zistil, že sa niekto pokúša na vaše meno čerpať v banke úver, a preto musíte úver načerpať vy ako prví a následne načerpané financie odovzdať, prípadne poslať na cudzí účet.“
Počas telefonátov by občania tiež nemali poskytovať volajúcim svoje osobné údaje ako celé meno, adresu, kontaktné údaje či údaje k bankovým účtom alebo platobným kartám.
„Počas podobných hovorov neotvárajte na pokyn volajúcich žiadne internetové odkazy, neinštalujte žiadne aplikácie ani sa neprihlasujte do svojich bankových účtov, neodovzdávajte neznámym osobám hotovosť, platobné karty, šperky ani iné cennosti, upozornite na podvodné konanie svojich rodičov, starých rodičov, aby sa nestali ďalšími obeťami,“ uviedla polícia v minulosti.
Upozornila tiež, že podvodníci často využívajú nátlak. Ak si občania nie sú istí, či ide o podvod, mali by sa obrátiť na svojich rodinných príslušníkov, svoju banku alebo políciu na tiesňovej linke 158.
Podvodníci pri telefonátoch využili legendu o rodinnom príslušníkovi, ktorý potrebuje peniaze. U žien to malo vzbudiť dôverčivosť.
„V prvom prípade mala prísť staršia žena o 40.000 eur a zvyšné o viac ako 700 eur. Ani jedna sa však nachytať nedala a peniaze von oknom nevyhodila, ani neodovzdala cudziemu, vopred dohodnutému podvodníkovi. Preto je potrebné, aby ste aj vy mladší informovali starších o praktikách podvodníkov,“ vyzvala polícia.
Polícia dlhodobo vyzýva, aby občania okamžite ukončili telefonáty, v ktorých neznáme osoby sľubujú výnosy z investícií, ktoré nevykonali: „Takisto nepokračujte v telefonických hovoroch, počas ktorých sa volajúci predstavuje ako zamestnanec banky, polície alebo inej inštitúcie, ktorý údajne zistil, že sa niekto pokúša na vaše meno čerpať v banke úver, a preto musíte úver načerpať vy ako prví a následne načerpané financie odovzdať, prípadne poslať na cudzí účet.“
Počas telefonátov by občania tiež nemali poskytovať volajúcim svoje osobné údaje ako celé meno, adresu, kontaktné údaje či údaje k bankovým účtom alebo platobným kartám.
„Počas podobných hovorov neotvárajte na pokyn volajúcich žiadne internetové odkazy, neinštalujte žiadne aplikácie ani sa neprihlasujte do svojich bankových účtov, neodovzdávajte neznámym osobám hotovosť, platobné karty, šperky ani iné cennosti, upozornite na podvodné konanie svojich rodičov, starých rodičov, aby sa nestali ďalšími obeťami,“ uviedla polícia v minulosti.
Upozornila tiež, že podvodníci často využívajú nátlak. Ak si občania nie sú istí, či ide o podvod, mali by sa obrátiť na svojich rodinných príslušníkov, svoju banku alebo políciu na tiesňovej linke 158.