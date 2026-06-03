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Podvodník sa vydával za policajta: Oklamaný prišiel o vyše 9000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Volajúci mužovi tvrdil, že údaje k jeho osobnému účtu boli napadnuté a zneužité.

Autor TASR
Prešov 3. júna (TASR) - Polícia v Prešove vyšetruje podvod, pri ktorom 59-ročný muž prišiel takmer o 9930 eur. Neznáma osoba ho v pondelok (1. 6.) telefonicky kontaktovala a predstavila sa ako policajt. Volajúci mužovi tvrdil, že údaje k jeho osobnému účtu boli napadnuté a zneužité. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Muž ho zároveň presviedčal, že peniaze z účtu musí previesť na iný, údajne bezpečný účet. Prešovčan v obave o svoje úspory pokynom uveril a peniaze previedol. Neskôr zistil, že sa stal obeťou podvodu a oznámil to polícii.

„Akékoľvek podozrivé konanie zo strany neznámej osoby je potrebné čo najskôr oznámiť na polícii alebo si informácie, ktoré sú vám oznamované aspoň preveriť,“ doplnila hovorkyňa.
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