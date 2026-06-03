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Podvodník sa vydával za policajta: Oklamaný prišiel o vyše 9000 eur
Volajúci mužovi tvrdil, že údaje k jeho osobnému účtu boli napadnuté a zneužité.
Autor TASR
Prešov 3. júna (TASR) - Polícia v Prešove vyšetruje podvod, pri ktorom 59-ročný muž prišiel takmer o 9930 eur. Neznáma osoba ho v pondelok (1. 6.) telefonicky kontaktovala a predstavila sa ako policajt. Volajúci mužovi tvrdil, že údaje k jeho osobnému účtu boli napadnuté a zneužité. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Muž ho zároveň presviedčal, že peniaze z účtu musí previesť na iný, údajne bezpečný účet. Prešovčan v obave o svoje úspory pokynom uveril a peniaze previedol. Neskôr zistil, že sa stal obeťou podvodu a oznámil to polícii.
„Akékoľvek podozrivé konanie zo strany neznámej osoby je potrebné čo najskôr oznámiť na polícii alebo si informácie, ktoré sú vám oznamované aspoň preveriť,“ doplnila hovorkyňa.
Muž ho zároveň presviedčal, že peniaze z účtu musí previesť na iný, údajne bezpečný účet. Prešovčan v obave o svoje úspory pokynom uveril a peniaze previedol. Neskôr zistil, že sa stal obeťou podvodu a oznámil to polícii.
„Akékoľvek podozrivé konanie zo strany neznámej osoby je potrebné čo najskôr oznámiť na polícii alebo si informácie, ktoré sú vám oznamované aspoň preveriť,“ doplnila hovorkyňa.