Podvodník z Bratislavy vylákal od seniorky 10.000 eur

Bratislava 5. júna (TASR) - Richard B. z Bratislavy bol obvinený z trestného činu podvodu za vylákanie 10.000 eur od seniorky. Pre strach ich vybrala z účtu a zaniesla do odpadkového koša v blízkosti zastávky na bratislavskej Košickej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková.



"Uverila, že jej príbuzná zapríčinila dopravnú nehodu s vážne zraneným dieťaťom. Zo strachu, aby sa jej nevesta nedostala do väzenia, seniorka poslúchla rady neznámeho páchateľa na telefonickej linke a vybrala sa do banky po svoje úspory," priblížili policajti. Vďaka intenzívnej operatívno-pátracej činnosti bol podľa hovorkyne páchateľ stotožnený.



Polícia apeluje na verejnosť, aby opäť pripomenula starším príbuzným nástrahy podvodníkov.