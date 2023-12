Podvodov na senioroch stále pribúda, polícia pripomína viacero rád

Bratislava 13. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje, že podvodov na senioroch stále pribúda. Denne prichádzajú o tisíce eur. Dopomáha tomu aj slabá komunikácia so staršími príbuznými na tému podvodov. Vyzýva preto ľudí, aby tieto rozhovory neodkladali. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



Jeden z prípadov podvodu sa stal manželskému páru, ktorý prišiel v utorok (12. 12.) o 12.500 eur. Tie na základe pokynov falošného policajta položili na trávu v blízkosti obchodného centra na nábreží Dunaja. Muž ich kontaktoval s tým, že ich syn spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, ale jeho rodičia sú ochotní pristúpiť k mimosúdnemu vyrovnaniu. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre zločin podvodu.



V druhom prípade konanie neznámeho páchateľa prekazil zamestnanec banky, ktorému sa požiadavka o výber 10.000 eur zo strany seniorky javila podozrivou, a preto privolal políciu. Tej žena povedala, že ju oslovil muž, ktorý sa predstavil ako policajt. Tvrdil jej, že zlodeji spolupracujú s pracovníkmi banky a okrádajú klientov. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie pre zločin podvodu v štádiu pokusu.



Polícia v tejto súvislosti okrem iného pripomína, že polícia nikdy nerieši dopravné nehody mimosúdnym vysporiadaním, respektíve zaplatením peňazí. Zároveň seniorom odporúča, aby v prípade, ak im volá údajný policajt, lekár, právnik či advokát a požaduje peniaze, aby hovor ukončili a zavolali príbuzným. Požadované peniaze by nemali ani nechávať na verejných miestach, neodkladať do odpadkových košov či kríkov, vyhadzovať z okna či dávať neznámym osobám. Kontaktovať treba vždy aj políciu na čísle 158.