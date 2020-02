Pohotová reakcia predavačky v Šali zabránila mužovi vylúpiť trafiku

Šaľa 16. februára (TASR) – Šalianski kriminalisti odhalili muža, ktorý lúpežne prepadol trafiku v Šali. Zamaskovaný muž so zbraňou v ruke vbehol do predajne a žiadal predavačku o peniaze. Žena mu peniaze odmietla vydať a kričala na svoju kolegyňu, aby zavolala políciu. Vzápätí sama vytočila číslo 158. „Páchateľ sa evidentne zľakol jej konania a z miesta ušiel,“ informovala polícia.



Lúpežníka odhalili kriminalisti v priebehu pár dní na základe kamerových záznamov. Policajný vyšetrovateľ obvinil 36-ročného muža zo zločinu lúpeže a bol daný podnet na jeho väzobné stíhanie. Za zločin lúpeže so zbraňou hrozí v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.