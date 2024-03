Polícia pokračuje v pátraní po Viere Pavlovičovej z okresu Hlohovec

Hlohovec 19. marca (TASR) - Polícia od pondelka (18. 3.) intenzívne pátra po nezvestnej 62-ročnej Viere Pavlovičovej z okresu Hlohovec. Okolo 16.00 h odišla z obce Jalšové smerom cez les do obce Horné Otrokovce, odvtedy o nej nikto nedostal žiadnu správu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Hľadaná si so sebou nevzala žiadne osobné veci, mobil, peňaženku ani doklady. Naposledy bola videná okolo 17.00 h pri jalšovskom cintoríne," uviedla. Policajti spolu s dobrovoľníkmi, ako doplnila hovorkyňa, prehľadali Jalšové a Horné Otrokovce, ich okolie a priľahlé obce. Pomocou špeciálne vycvičených psov pátrali aj v okolí rieky Váh. Zatiaľ sa však ženu nájsť nepodarilo. Preto sa obracajú na verejnosť. Ak niekto nezvestnú videl alebo má akékoľvek relevantné informácie, kde by sa mohla v súčasnosti zdržiavať, nech ihneď kontaktuje políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo napíše súkromnú správu na sociálnej sieti Polícia SR - Trnavský kraj.



Pavlovičová pôsobí na svoj vek starším dojmom, je 160 centimetrov vysoká, štíhlej postavy. Má čierne prešedivené vlasy po ramená a hnedé oči. Naposledy ju videli v bielom pulóvri s čiernymi pruhmi a golierom a v tmavých rifliach.